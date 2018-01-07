Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим і сподівається, що святкування стануть джерелом оновленої духовної сили.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

"Дорогі брати і сестри, деякі Східні Церкви, католицькі і православні, в ці дні святкують Господнє Різдво. Приношу свої щирі вітання: нехай ці радісні святкування стануть джерелом оновленої духовної сили і спілкування між усіма нами, християнами, які визнають Його Господом і Спасителем", – сказав Франциск.

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Нагадаємо, голова Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет привітав українців із Різдвом Христовим. Він висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям "перемогти агресора".