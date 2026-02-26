"Не потребуємо повчань": Україна відповіла на звинувачення Грузії у невдячності Зеленського

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив українського президента Володимира Зеленського в невдячності через критику на тлі того, що його країна підтримала резолюцію ООН щодо територіальної цілісності України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook відповів на подібні звинувачення.

У чому звинувачують Зеленського?

InterPressNews повідомляло, що після того, як Грузія підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", у Папуашвілі запитали про "необґрунтовану критику на адресу Грузії" з боку Києва.

Спікер грузинського парламенту відповів, назвавши Володимира Зеленського "невдячною людиною", яка, мовляв, не виявляє жодної вдячності ні щодо його країни, ні стосовно США. На його думку, він не заслуговує підтримки.

Ми підтримуємо український народ. Ні Зеленський, ні його заступники, ні Брюссель не заслуговують на нашу підтримку. Це невдячні люди. Де була Велика Британія, коли Зеленський запровадив санкції проти представників грузинського уряду,

– сказав він.

Зазначимо, що саме цей політик належить до проросійської партії "Грузинська мрія".

Як відреагувала Україна?

Реагуючи на подібні звинувачення, Руслан Стефанчук процитував грузинську приказку: "Сказане слово – не кинджал: назад його вже не вкладеш". Він запевнив, що Україна вдячна народу Грузії, який "точно знає, що таке гідність".

На його думку, підтримка резолюції ООН це благодійність і не подвиг, а лише мінімальний рівень пристойності у 2026 році, і що подібні дорікання свідчать про прикривання втрати власної гідності та демонстрацію покірності.

Хочу нагадати слова великого грузинського філософа Мераба Мамардашвілі: "Не існує ні формули людської свободи, ні ліків проти людського ідіотизму. Політична ефективність – не головне. Головне – свобода",

– написав він.

За його словами, Україна не потребує повчань від тих, хто поширює наративи "русского міра", а їй потрібні справжні союзники, які розуміють, що у боротьбі з російською агресією вирішальними є позиція та реальна підтримка.

