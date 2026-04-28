Без техніки й тривалістю менше години: парад до 9 травня у Москві збере мінімум гостей, – медіа

На тлі загрози атак безпілотників російська влада, імовірно, розглядає зміну формату параду до 9 травня на Червоній площі в Москві. Урочистості планують значно скоротити.

Про це інформують, зокрема, російські ЗМІ та пропагандистські блогери.

Яким планують організувати парад у Москві у 2026-му?

Як повідомляє експертка з внутрішньої політики та економіки Росії Берлінського центру Карнегі Олександра Прокопенко із посиланням на джерела, у цьому році парад може відбутися без демонстрації військової техніки – лише з пішими колонами.

Також очікується скорочення кількості гостей до кількох сотень осіб замість традиційних тисяч, а сам захід може тривати менше години.

За її словами, пропаганда при цьому намагатиметься подати такий формат як заздалегідь запланований, не пов'язаний із загрозами з боку дронів.

Раніше провоєнний блогер Ілля Туманов повідомляв, що обговорювалася можливість взагалі зміни або скасування параду в Москві та Санкт-Петербурзі. Також українські моніторингові ресурси писали про ймовірну повну відміну заходу з міркувань безпеки. Йшлося, зокрема, й про загрозу ракетних ударів.

Згодом повідомлялося, що повітряну частину параду скасували, а частину військових з репетицій повернули до місць постійної дислокації до окремих розпоряджень.

Зазвичай підготовка до параду проходить на полігоні Алабіно в Підмосков'ї, однак цього разу частину учасників уже зняли з підготовки, хоча організатори офіційно заявляють, що захід усе ж відбудеться. Водночас у Кремлі запевняють, що підготовка триває, але інформацію про іноземних гостей традиційно обіцяють оприлюднити пізніше.

Зверніть увагу! У більшості країн світу 9 травня не є офіційним святом Перемоги. Західна Європа та світ, а з 2024 року офіційно й Україна, відзначають перемогу над нацизмом 8 травня як День пам'яті та примирення. Натомість Росія перетворила цей день на культ та демонстрацію військової сили.

Хто з політиків найімовірніше потрапить на парад у Москві?

Чи не найбільше бажання відвідати урочистості в Росії виявляє словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Про свої плани він заявляв заздалегідь.

Проте Вільнюс і Рига заборонили проліт його літака через свій повітряний простір. Згодом стало відомо, що до обмежень приєдналася й Естонія, фактично підтримавши блокування повітряного коридору для словацького прем'єра. Попри це, Фіцо розглядає альтернативний маршрут – зокрема, переліт через Польщу.

До речі, політолог Артем Бронжуков зазначив, що Росія посилено вкладає ресурси в пошук і підтримку політиків у ЄС, які можуть бути до неї лояльними. Як пише Politico, серед потенційно таких фігур називають: