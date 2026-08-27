Українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня незалежності Молдови

27 серпня Молдова відзначає 35-ту річницю проголошення незалежності від радянського союзу. У Кишиневі з цієї нагоди відбуваються урочисті заходи та військовий парад за участю іноземних військових і високопосадовців.

24 Канал зібрав головне, що відомо про святкування у Молдові.

Що відомо про парад у Молдові за участю?

27 серпня 2026 року Молдова відзначає 35 років від дня проголошення незалежності. Офіційна програма святкувань у Кишиневі розпочалася зранку, а центральні заходи проходять на головній площі столиці.

Одним із ключових елементів святкування стане військовий парад. Відомо, що у ньому взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців. На параді представили військову техніку, зокрема системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також зенітні установки.

До урочистостей долучилися почесні варти зі США, Італії, Польщі та Литви. У заході також взяла участь почесна варта з України.

Уранці керівництво Молдови, зокрема президентка Мая Санду, разом із військовослужбовцями поклали квіти до меморіалу "Вічність" на знак пошани до людей, які загинули у боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет країни.

Відомо, що Кишинева також прибув Володимир Зеленський. На заходах з нагоди Дня незалежності Молдови були присутні лідери й інших держав, зокрема президент Румунії Нікушор Дан. У Кишиневі Зеленський проведе зустріч із Маєю Санду.

Урочистості з Дня незалежності Молдови: дивіться відео

Зазначимо, українські військові також брали участь у військовому параді 10 років тому. Тоді, готувався підрозділ зі складу Військової академії в Одесі.

Нагадаємо, Україна не отримувала запрошення на військовий парад до Дня Збройних сил Польщі, який пройшов у Варшаві 15 серпня. У Міноборони України підтвердили, що українських військових серед учасників не було. У параді взяли участь близько 1800 військовослужбовців, понад 300 одиниць наземної техніки та близько 60 літальних апаратів. Також до заходу долучилися військові з США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн-партнерів Польщі.

Проте, 14 липня 2026 року українські військові вперше взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі. Вони пройшли Єлисейськими полями разом із представниками країн "Коаліції охочих", а українські пілоти, які проходили навчання у Франції, пролетіли над столицею на винищувачах Mirage 2000.

У заході взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та майже 30 глав держав і урядів.