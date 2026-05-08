"Підстава" від найближчого союзника: Китай принизив Путіна перед парадом

Торік на путінському параді був лідер Китаю Сі Цзіньпін. Та цьогоріч присутність Піднебесної буде дуже обмежена.

Ідеться навіть не про рівень глави МЗС Ван Ї, а значно нижче. Деталі передали кореспонденти Укрінформу.

Дивіться також Біля Верховної Ради "дещо" є: чому Росія не посміє вдарити по "центру прийняття рішення" у Києві

Китайці будуть на параді 9 травня в Москві?

Як розповів речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу 8 травня, уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви для святкування. На параді 9 травня будуть хіба що представники посольства Китаю у Росії.

Цікаво, що відповідне запитання китайському посадовцю поставили російські пропагандистські ЗМІ, але відповідь вони майже не висвітлили.

Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії обов'язково будуть присутні,

– розповів Лінь.

Він не сказав, чому в Китаї так вирішили.

Хто ж приїде на парад до Путіна?

Список гостей напередодні опублікували в Кремлі. Будуть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв, президент Лаосу та король Малайзії. І Милорад Додик, який представлятиме невизнану Республіку Сербську.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо покладе квіти, але на власне параді не буде. Все це разюче контрастує з попереднім, ювілейним роком проведення параду.

Втім, увечері 8 травня раптово з'явилися повідомлення, що приїдуть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков. Токаєв, Мірзійоєв і Лукашенко нібито вечерятимуть з Путіним уже 8 травня.

Путін збирається в Китай