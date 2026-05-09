Немає чого Європі показати: росіяни розчаровані парадом і "порожньою" промовою Путіна

У Москві 9 травня провели традиційний парад перемоги. Проте від помпезності та масштабності дійства не залишилось нічого: замість засилля військової техніки – кілька автівок та літаків. Росіяни таким парадом залишились дуже незадоволені, що і висловили у мережі.

Росіяни постійно запитували, чи буде принаймні техніка, щоб Європа "злякалася" Росії. 24 Канал позбирав їх коментарі у пропагандистських телеграм-каналах.

Як росіяни реагують на проведення параду?

Одразу після початку параду у Москві російські користувачі активізувалися у соцмережах. Багато незадоволених громадян почали поширювати негативні коментарі.

Вони скаржилися на відсутність техніки та наголошували, що Європа має боятися Росію. Також "кремлівські патріоти" згадували про так звану "СВО" та її провал.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл провести парад у Москві 9 травня 2026 року. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії дозвіл не потрібен.

Окупанти незадоволені парадом у Москві / скриншоти із телеграм-каналів

Росіяни поширювали коментарі про "розтоптану гордість" та дякували, що на параді принаймні не було українських БпЛА.

На кладовищі має бути тиша, а не парад та свято. Одним словом "СВО" – дивна військова операція,

– пишуть росіяни під постами з парадом.

Також адміністратори телеграм-каналів згодом почали чистити чати та видаляти коментарі росіян, які писали про провал у війні та скаржилися на парад.

Один із користувачів поскаржився на промову російського диктатора Путіна та зазначив, що "президент" кожного року читає одні й ті самі слова, хоча напередодні Пєсков обіцяв "важливе" у промові, проте нічого нового, ба більше – цікавого ніхто не почув.

Важливо! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін опинився в значно нервовішій ситуації, ніж розраховував. За його словами, перед парадом у Кремлі вже зіткнулися з неприємними змінами, які б'ють і по образу сили, і по здатності Москви диктувати умови. Перед 9 травня окупанти знову погрожували ударами по центру Києва.

Що ще відомо про парад перемоги у Москві?

На параді у Москві, присвяченому 81-річчю Перемоги, замість військової техніки проїхали кабріолети та пролетіли кілька літаків.

На параді були присутні президенти Білорусі та Казахстану, а також солдати КНДР, але кількість техніки та гостей значно менша, ніж у попередні роки.

Важливою деталлю під час параду стало те, що поруч із російським диктатором уперше розмістили учасника війни проти України. За даними росЗМІ, йдеться про Леоніда Рижова, який сидів ліворуч від російського президента.