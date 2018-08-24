Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?

Сегодня, 24 августа, в Киеве в 10 утра начнется военный парад ко Дню независимости Украины. 7 важных пунктов, на которые стоит обратить внимание.

1. Если бы военный парад на День независимости был бы всего лишь безобидной "показухой", то почему при Януковиче на пост министра обороны назначались граждане Российской федерации, и почему военный парад на День Независимости при Януковиче не проводился ни разу?

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Почему на 9 мая 2013-го в Киеве провели военный парад, где переодели солдат в советскую форму, а красный флаг выносился впереди украинского государственного? Потому что враги Украины хотели связать украинскую армию не с историей борьбы за независимость, а с советской и российской историей, и в результате эти внедренные в армии фальшивые лозунги стали частью информационно-психологической войны РФ против Украины. Парад – это новая часть новой идеологии свободной Украины.

2. Украина – это государство, которое только учится быть независимым. И мы впервые создаем сейчас нашу историю, традиции, новую современную культуру, мы закладываем национальное самосознание и воспитание наших детей.

И потому военные парады – это не показуха. Это значит, что в День Независимости мы прежде всего настроены себя защищать. Что стержнем нашей свободы является армия. Что главный почет в обществе должен быть к людям в форме, которые защищают государство. Что примером служения Родине является воинская служба.

Можно ли построить государство, если это не объяснить каждому? Зачем экономить на параде? Парад – это незаменимое средство военно-патриотического воспитания.

3. Многие критикуют военный парад в Киеве как "совок". Но давайте посмотрим на опыт стран Запада. Во Франции традиция военных парадов на День независимости восходит к 1880-му году, когда был учрежден праздник 14 июля. Военные парады проводятся ежегодно. В 2018-м в параде приняло участие 220 единиц наземной техники, 4300 человек, 100 самолетов и вертолетов.

Израиль сейчас не проводит военных парадов. Но в самое тяжелое время войны за существование Израиля – с 1949 по 1973 военные парады в Израиле проводились ежегодно. И только после разгрома арабской коалиции в войне 1973-го года, после мирных договоров с основными врагами, Израиль отказался от парадов. Но в 2016-м году премьер-министр Беньямин Нетаньяху – один из самых известных героев израильской армии, предложил парады возродить:

Армия, солдаты – это основа нашей независимости, – отметил премьер.

Он добавил, что одно из ярких воспоминаний его детства – это "военные парады в Иерусалиме". В результате в 2018-м на День независимости израильская армия устроила день открытых дверей и показательные выступления на 9 военных базах, в трех портах, в небе 40 населенных пунктов.

А как в США? Там последний раз большой парад проводился 27 лет назад, и был посвящен победе над Ираком. Однако это не значит, что американцы на парадах экономят. Наоборот, американская армия – рекордсмен по организации различных публичных мероприятий, демонстраций и парадов – только делается это все на местном уровне, в городах, вблизи которых расположены военные базы. Как правило, локальные военные парады организовываются в связи с днем победы во Второй мировой войне. Президент США Дональд Трамп распорядился провести такой парад в Вашингтоне в ноябре 2018-го – но этот план был сорван Конгрессом – парламент запретил тратить не предусмотренные в бюджете этого года средства. Поэтому Трамп собирается провести парад в 2019-м году.

4. Парад имеет огромное значение для самой армии и силовых структур, участие в параде – это знак общественного признания и уважения. Участники парада гордятся этой честью. Парад – это демонстрация новых воинских традиций, введение приветствия Украинской повстанческой армии, новых символов, новых названий воинских частей, связанных с украинской историей, присвоение новых званий военачальникам, высших государственных наград.

Я считаю парад как раз целевыми расходами, это не расходы на боевую подготовку, это расходы на коммуникацию с народом, с нашими зарубежными союзниками. На данном этапе, когда все только строится, парад жизненно необходим, также как был необходим Израилю в первые 25 лет войн за независимость.

5. При этом я уважаю тех, кто критикует парад. Отношение государства к сохранению памяти о войне пока еще удручающее. Нет ни исторических исследований, ни правды, ни достаточного числа памятников, а сам президент и начальник Генштаба незаслуженно оболгали ряд наших боевых подразделений, на которые переложили ответственность за свои ошибочные решения в ходе Иловайской и Дебальцевской операций.

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Четыре года назад во время парада Порошенко и Муженко стояли на трибуне, и не реагировали на сообщения о российском вторжении. И это нельзя забыть – сотни людей за это заплатили жизнями. И многих военных раздражает, что на параде военно-политическое руководство создает красивую картинку, которая весьма отлична от армейских реалий. И это тоже правда.

Переход на стандарты НАТО Порошенко пока лишь имитирует. Структурные изменения армию не коснулись, она по-прежнему организована по советской модели. И под прикрытием позитивной информации о параде генералы будут по-прежнему скрывать свое нежелание переводить структуру управления и организацию армии на стандарты НАТО. И по-прежнему, боевая техника на передовой, прежде всего машины и БМП пехоты находятся в очень плохом состоянии, в отличии от парадной техники, по-прежнему бойцы должны ремонтировать свою технику за свои или за волонтерские деньги.

Фронтовые части на парад выехать не смогут – реальная исправность техники, если не по отчетам, а по факту, процентов 40-50.

Но я бы не противопоставлял парад и проблему вранья и очковтирательства военного руководства. Это разные вещи. На параде находится часть нашей армии, реальной армии и структур безопасности. В парадном строю есть немало настоящих героев, которые стали настоящими профессионалами на этой войне. Просто все это у нас в государстве организовано как колхоз – где и хорошее и плохое перемешано. Но обществу поддерживать надо хорошее, поддерживать профессиональных и мотивированных людей, и ругать плохое, и четко проводить границу в своих оценках. Критика отсутствия структурных реформ нужна и это честно. Но парад – это военно-патриотическое мероприятие, и это тоже честно и это тоже надо признавать.

6. Политика. Да, сейчас выборы, и многим неприятно, что на параде одно из главных действующих лиц – Порошенко. Мы – свободная страна, есть сторонники и есть противники. Будет ли использовать Порошенко парад как площадку заявить о своих достижениях? Безусловно. Но он законно избранный президент нашей страны, и в данном случае такой пиар, который идет на пользу не только политику Порошенко, но и государству.

Фотография Порошенко, Муженко и Полторака перед парадной коробкой ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции – это не просто пиар, но это и создание новой традиции, когда глава государства и руководители силовых структур фотографируются с защитниками своей страны. В России Путин такого не сделает, по главной площади пройти побоится. То, что президент показывает свое особое внимание к военным – это должно стать стандартом и после Порошенко.

Многие важные традиции,заложенные за последние годы парадов на День независимости – это традиции, которые будут жить в будущем.

7. Поэтому призываю всех граждан прийти на парад, и принять участие – без нас этот парад не станет тем, чем должен – общенациональным праздником независимости, днем единения украинцев вокруг идеи общей для всех нас свободы. Мы это делаем для себя и своих детей, чтобы завоеванное такой кровью и жертвами в 2013-2018-м навсегда стало фундаментом нового государства Украина.

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