Як б'ють пенальті у футболі на Паралімпіаді: відео, від якого ви будете здивовані

Програма Паралімпійських ігор-2024 включає футбольний турнір. У змаганнях беруть участь гравці з вадами зору.

Футбольний турнір для незрячих на Паралімпійських іграх має низку особливостей. Зокрема, гравці команд грають в обов'язкових пов'язках на очах, пише 24 Канал.

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Незвичне пробиття пенальті на Паралімпіаді

Крім того, м'яч оздоблений спеціальними підшипниками. Під час торкання він видає шум, який дозволяє гравцям знайти його. Також командам дозволяється заявляти наполовину зрячих воротарів.

Під час півфінального матчу на Паралімпіаді-2024 між збірними Бразилії та Аргентини глядачі стали свідками пробиття серії пенальті.

До позначки підійшов гравець "селесао" Жардіел Вієйра Соареш. Його очі були закриті спеціальним екіпіруванням. Перед ударом асистент збірної постукав металевою паличкою по каркасу воріт, щоб зорієнтувати незрячого футболіста.

Після цього від глядачів на трибунах попросили дотримуватися тиші, щоб не було зайвого шуму. Попри те, що голкіпер був без пов'язки, він не зумів відбити удар від пенальтиста.

Відео пробиття пенальті на Паралімпіаді-2024

Щодо матчу, то він завершився на користь Аргентини, яка по пенальті обіграла Бразилію з рахунком 4:3.

У поєдинку за "золото" земляки Ліонеля Мессі зустрінуться з Францією, а "селесао" у бронзовому фіналі зіграють з Колумбією.