У Парижі Арбітражний суд 16 липня 2020 року розпочав розгляд справи щодо незаконного захоплення об'єктів "Укренерго" в окупованому Криму. Українська сторона вимагає від російської компенсації.

Вартість захоплених активів повідомлять після оцінки

"Укренерго" вимагає відшкодування за порушення Росією угод та захоплення під час анексії півострова магістральних мереж та інших інфраструктурних об'єктів. Про це інформує пресслужба компанії.

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Арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо подання запиту на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як "Укренерго" подасть до суду свою розгорнуту позовну заяву,

– розповіли у компанії.

Вартість захоплених активів, за які українська компанія і вимагає компенсації, встановлять після проведення оцінки.

Що відомо про позов "Укренерго"