У паркан посольства Росії у Бухаресті врізався автомобіль: спалахнула пожежа
Джерело:Digi24
У посольство Росії у Бухаресті заїхав автомобіль. Машина врізалася у паркан довкола будівлі.
Після цього авто спалахнуло та здійнялася пожежа. Інцидент стався сьогодні, 6 березня, приблизно о 7:00.
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Жест міг бути навмисним
За інформацією джерел видання Digi24, такий жест міг би бути навмисним. Нібито водій свідомо під'їхав до головних воріт та врізався автомобілем у паркан.
Світлини з місця інциденту / Фото Октава Ганея, Inquam
Внаслідок інциденту водій помер
Як повідомляють у ЗМІ, охоронець начебто наказав водієві негайно залишити місце інциденту, однак той кричав, а опісля – підпалив себе. Чоловік, який перебував за кермом, не вижив.
Наразі у районі перекрили рух. Криміналісти продовжують встановлювати обставини з місця події.
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