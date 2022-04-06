У паркан посольства Росії у Бухаресті врізався автомобіль: спалахнула пожежа

У посольство Росії у Бухаресті заїхав автомобіль. Машина врізалася у паркан довкола будівлі.

Після цього авто спалахнуло та здійнялася пожежа. Інцидент стався сьогодні, 6 березня, приблизно о 7:00.

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Жест міг бути навмисним

За інформацією джерел видання Digi24, такий жест міг би бути навмисним. Нібито водій свідомо під'їхав до головних воріт та врізався автомобілем у паркан.

Світлини з місця інциденту / Фото Октава Ганея, Inquam

Внаслідок інциденту водій помер

Як повідомляють у ЗМІ, охоронець начебто наказав водієві негайно залишити місце інциденту, однак той кричав, а опісля – підпалив себе. Чоловік, який перебував за кермом, не вижив.

Наразі у районі перекрили рух. Криміналісти продовжують встановлювати обставини з місця події.

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