У парку Сум під час збиття ворожого дрона постраждали люди

Ввечері 23 травня російські війська запустили низку ударних дронів на Україну. Під ударом опинилися, зокрема, Суми. Там, у парковій зоні міста, постраждали люди.

Про таке поінформував очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про обстріл Сум?

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів на Сумщині. В обласному центрі сили ППО відпрацьовували по російських повітряних цілях.

Унаслідок цього поранень зазнали троє людей. За словами Кривошеєнка, усі вони доставлені до лікарні. За попередніми даними, травми неважкі.

27-річні чоловік та жінка дообстежуються та перебувають під наглядом лікарів. Жінка 26 років продовжує лікування амбулаторно.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!,

– наголосив голова МВА.

Чи є загроза масованого обстрілу України?

Ввечері 23 травня Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка, зокрема завдяки інформації від партнерів зі США та Європи, отримала сигнали про можливу підготовку Росією удару із застосуванням ракети "Орешник".

Президент також зазначив, що є ознаки підготовки комбінованої атаки по території України, зокрема по Києву. Водночас Посольство США в Києві також попередило про ризик масштабної повітряної атаки, яка може відбутися в будь-який момент упродовж найближчої доби.

Загалом, зауважимо, що ввечері суттєво підвищилася інтенсивність запуску ударних дронів на міста України. Зокрема, вибухи, пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях, чули мешканці Києва. Повітряні сили при цьому інформують про нові й нові групи БпЛА та пуски КАБів на прифронтові території.