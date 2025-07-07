Парламент Косова за 42 спроби не зміг призначити спікера і його заступників

Установча сесія Асамблеї Косова знову завершилася безрезультатно. Депутати вже в 42-й раз не змогли обрати спікера та його заступників, що фактично блокує роботу Асамблеї.

Було повідомлення про замінування Асамблеї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Koha.net.

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Асамблея Косова за 42-ї спроби не змогла обрати спікера

Засідання відбулося ввечері 5 липня після перерви, викликаної повідомленням про замінування будівлі. Втім, навіть так депутати не змогли обрати спікера парламенту та його заступників. Це була вже 42-га спроба.

Поліція підозрює, що дзвінок про замінування надійшов із номера, зареєстрованого в Сербії. У справі ведеться активне слідство, залучено підрозділи з кібербезпеки. За словами прокурора Зейнули Гаші, невідомий чоловік з англійським акцентом телефоном повідомив про загрозу вибуху.

Попри нещодавнє рішення Конституційного суду, що зобов’язує сформувати керівництво парламенту впродовж 30 днів, ситуація лишається тупиковою. Представники партій по-різному трактують це рішення.

Президентка Косова поки утримується від розпуску парламенту, хоча формально має на це повноваження. Вона побоюється ще більшої політичної кризи.