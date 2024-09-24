Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українців

Національна рада (нижня палата парламенту) Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував парламенту Швейцарії за це рішення.

Дивіться також Голодомор у фото: заборонені кадри геноциду 1932 – 1933 років, яких боявся Сталін

Швейцарський парламент визнав Голодомор геноцидом

В ухваленій заяві нижня палата парламенту – Національна рада Швейцарії – визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.

Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв,

– повідомив Стефанчук.

На сайті парламенту Швейцарії вказано, що заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися.

Відповідно до тексту, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках.

"Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", – ідеться в тексті.