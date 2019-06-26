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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Парламентські вибори: що криється за обіцянками партій

      106 Читать новость на русском

      Українські партії ідуть на виборами з білбордами, але не з програмами. Їх передвиборчі гасла схожі, а більшість обіцянок вони не виконують. Українці не знають, як та чи інша партія проголосує в світоглядному питанні, бо ідеологій українські політики теж не дотримуються.

      Як працюють партії у світі

      У країнах зі сталою демократією політика є чітко сегментована за ідеологічними течіями, якої партії дотримуються. Вони відстоюють переконання чи права конкретної частини суспільства або малозабезпечених, або бізнесменів, або середнього класу.

      Важливо! Які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      У сусідній Польщі, наприклад, є дві керівні партії – націонал-консерватори "Право і справедливість" та консервативні-ліберали "Громадянська платформа". У США – консерватори "Республіканська партія" і ліберали "Демократична". 

      Ситуація в Україні

      В Україні усі партії, за рідкісним винятком, просто не мають чіткої ідеології.

      "До виборів 2014 року в нас був чіткий поділ на Схід та Захід. Це була проєвропейська або проукраїнська історія з одного боку і проросійська історія з іншого боку. Зараз через те, що люди розуміють, що Росія є агресором, і це офіційно визнано, зник проросійський вектор, і виявилося, що нема ніякої конкуренції ідеологічної", – розповів експерт із публічної політики Андрій Андрушків.

      Партії, які за даними соцопитувань, проходять до парламенту конкурують на одному електоральному полі. І їхні програми мало чим відрізняються.

      рейтинг партій
      Рейтинг партій за даними "Демініціатив" та "Центру Разумкова"

      Більшість українських партій просувають "ліві" ідеї, але соромляться називати себе "лівими", бо такі ідеї і досі асоціюються з комуністами.

      Переважна більшість політичних партій – це класичні "ліві", якщо поглянути на парламент цього скликання, але при цьому ніхто так не хоче називатись,
      – зазначив соціолог Олексій Кошель.

      З іншого боку, в Україні просто не вистачає справжніх партій. Більшість з них – лише політичні проекти, а за більшістю – стоять олігархи, чиї інтереси вони лобіюють. Такі проекти не мають політичного майбутнього. Отже, і не намагаються виконати мікс обіцянок всім і всього у своїх програмах.

      Через це важко прогнозувати, як така партія поводитиме себе в парламенті. Однак, експерти вважають, що своїм голосуванням "проти системи" на президентських виборах українці показали запит на справжню політику, і чіткі ідеології не за горами.

      Більше про підводні камені українських партій – читайте у матеріалі 24 каналу

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Відповідно позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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