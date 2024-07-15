Партія Порошенка купила облігацій на 35 мільйонів гривень завдяки держбюджету, – НАЗК

"Європейська солідарність" Петра Порошенка провела оборудку, якою вивела з бюджету України на власний рахунок 35 мільйонів гривень. Кошти початково призначалися для фінансування політичних партій, але були привласнені політсилою Порошенка завдяки схемі з купівлею державних облігацій.

Про це повідомляє Рух "ЧЕСНО" з посиланням на НАЗК. Що про це відомо, розповідаємо далі.

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Партія "Європейська солідарність" перевела через купівлю облігацій 35 мільйонів гривень з державного бюджету на свій поточний рахунок. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, у лютому 2024 року партія купила ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), а через кілька місяців продала їх. Потім ці кошти вивела на свій поточний рахунок. Таким чином гроші держфінансування втратили свій статус,

– повідомляє Рух "ЧЕСНО".

Згідно з даними НАЗК, перед купівлею "Європейська солідарність" зверталася в агенство, щоб те пояснило, чи можуть партії купувати облігації. Проте, не дочекавшись відповіді, купила їх. Коли ж НАЗК відповіло що це заборонено, партія одразу продала облігації, вивівши кошти на власний рахунок.

Окрім того, відзначають у НАЗК, на Львівщині та Дніпропетровщині на рахунок партії Порошенка робили внески особи, які вигравали державні та комунальні тендери на великі суми. Ці особи внесли близько півмільйона гривень на рахунки партії. Також НАЗК з’ясувало, що у IV кварталі 2020 року партія отримала пожертви від людей, чиї доходи не відповідають розмірам внесків.

Як повідомлялось раніше, народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них він заробив 50 млн грн неоподаткованого прибутку.