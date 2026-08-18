Верховний суд Росії остаточно зняв з виборів "Яблуко", а поліція затримала десятки прихильників

Верховний суд Росії остаточно зняв партію "Яблуко" з майбутніх виборів до Держдуми. Рішення від 10 серпня було залишено без змін.

У партії заявили, що мають намір звернутися до президії верховного суду Росії. Позов про зняття "Яблука" з виборів подали 7 серпня від партії "Батьківщина", пише "Радіо Свобода".

Що відомо про зняття "Яблука" з виборів

Засідання пройшло 17 серпня. Суд відхилив усі 10 клопотань, поданих партією.

У залі суду дозволили бути присутніми лише сторонам у справі й журналістам, а слухачів не допустили. Прихильники партії зібралися біля будівлі, але поліція їх затримала – загалом понад 70 людей.

"Яблуко" – єдина партія, яка йшла на вибори в Росії з пропозицією припинити війну проти України. Її зняли з виборів начебто через пожертвування з-за кордону та агітацію в заборонених у Росії соцмережах і порушення авторських прав.

У партії заявили, що це абсурд. Зокрема, щодо закордонного фінансування стверджують, що йдеться про суму в 16 900 рублів, які потім повернули відправникам.

Якщо той же критерій застосовувати однаково до всіх учасників, то всі парламентські партії і партія "Батьківщина" мають бути зняті з виборів,

– заявили у партії, пояснивши, що компанії, які отримують доходи з-за кордону, перераховували гроші іншим партіям, і формально це теж є підставою для їх зняття з виборів.

Тож голова "Яблука" Микола Рибаков поставив умову ЦВК – визнати звинувачення абсурдом і залишити реєстрацію в силі або вимагати через суд зняти всіх інших.

Нагадаємо, що російська влада, схоже, зняла "Яблуко" з виборів із політичних мотивів. Вона боїться, що антивоєнна кампанія може залучити виборців і поставити під загрозу наратив про загальну підтримку війни російським населенням.