Партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС: обіцяють розплату

Партизанський рух "Атеш" заявив, що встановив, хто підірвав Каховську ГЕС. За їх інформацією, терористичний акт здійснив 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Під загрозою підтоплення опинилися десятки населених пунктів Херсонщини.

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Партизани обіцяють помститися

Партизани заявили, що підрив здійснили окупанти 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьонновськ Ставропольського краю. "Атеш" повідомив, що уже розіслав орієнтири своїм агентам, аби помститися виконавцям терористичного акту.

Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке помстимося!

– заявили партизани.

Що відомо про підривників ГЕС

Відомо, що 205-а мотострілецька бригада брала участь у багатьох так званих "військових операціях" Росії. Зокрема, у 1995 році – брали участь у "бойових завданнях" під час Першої чеченської війни. З початком війни на Сході України бійці зазначеної бригади також брали участь в окупації Донеччини.

За інформацією "InformNapalm", у 2015 році вдалося зафіксувати одного з російських загарбників, який, ймовірно, був причетним до терактів та збиття української авіації на Донбасі.

"Це сержант 205-ої окремої мотострілецької бригади (військова частина №74814, Будьонновськ, Ставропольський край) 49-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ Сєргєй Полканов", – мовиться у повідомлені.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року бійці 205-ї мотострілецької бригади брали участь в окупації Півдня. Останнім часом – відповідали за "охорону Каховської ГЕС".

Каховська ГЕС не підлягає відновленню

В Укргідроенерго повідомили, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Окрім того, вони підкреслили, що підрив стався саме у машинній залі.

"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає", – заявили фахівці.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Нині рівень води стрімко знижується, а тому у деяких населених пунктах Херсонщини вже оголосили евакуацію.

Разом з тим, окупанти цинічно заявили, що потреби евакуювати населення Нової Каховки буцімто "немає". Проте у мережі публікують кадри, як вода почала підходити до міста, зокрема – й до "адміністрації" росіян.