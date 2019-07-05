Парубій хоче провести позачергове засідання Ради 11 липня: що розглядатимуть депутати

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував ініціаторам проведення позачергового пленарного засідання провести його у четвер, 11 липня. За словами голови парламенту, у цей день Рада зможе закінчити розгляд змін до Виборчого кодексу.

Андрій Парубій переконаний, що Верховна Рада могла б провести позачергове засідання в обідню перерву, що триває з 14 до 16 години, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я рекомендував би, щоб ми провели засідання 11 липня, коли буде повна мобілізація в залі. У цей день, відповідно до регламенту, є ранкове і вечірнє засідання. Однак, це різні засідання, а позачергове може відбуватися у проміжку між ними", – переконаний спікер парламенту.

Він висловив упевненість, що в обідню перерву, яка триває з 14:00 до 16:00, можна провести засідання і розглянути "необхідні законопроекти".

Спікер також пояснив, що пропонує для позачергового засідання четвер, оскільки саме цього дня в залі засідань Верховної Ради є найбільша кількість народних депутатів.

"Наскільки я розумію, основна концентрація буде 11 липня. Тому я порадив ініціаторам позачергової сесії проводити її саме в цей день", – сказав Парубій.

Він також розраховує, що цього дня вдасться проголосувати за Виборчий кодекс та нагадав, що депутати вже розглянули 3640 правок.

"Це означає, що у вівторок-середу ми пройдемо всі правки, відповідно, у середу комітет зможе зібратися і підготувати остаточний текст", – резюмував голова ВРУ.

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