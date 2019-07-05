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      Парубій хоче провести позачергове засідання Ради 11 липня: що розглядатимуть депутати

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      Голова Верховної Ради запропонував дату проведення позачергового засідання
      Голова Верховної Ради запропонував дату проведення позачергового засідання / dt.ua

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував ініціаторам проведення позачергового пленарного засідання провести його у четвер, 11 липня. За словами голови парламенту, у цей день Рада зможе закінчити розгляд змін до Виборчого кодексу.

      Андрій Парубій переконаний, що Верховна Рада могла б провести позачергове засідання в обідню перерву, що триває з 14 до 16 години, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      "Я рекомендував би, щоб ми провели засідання 11 липня, коли буде повна мобілізація в залі. У цей день, відповідно до регламенту, є ранкове і вечірнє засідання. Однак, це різні засідання, а позачергове може відбуватися у проміжку між ними", – переконаний спікер парламенту.

      Він висловив упевненість, що в обідню перерву, яка триває з 14:00 до 16:00, можна провести засідання і розглянути "необхідні законопроекти".

      Спікер також пояснив, що пропонує для позачергового засідання четвер, оскільки саме цього дня в залі засідань Верховної Ради є найбільша кількість народних депутатів.

      "Наскільки я розумію, основна концентрація буде 11 липня. Тому я порадив ініціаторам позачергової сесії проводити її саме в цей день", – сказав Парубій.

      Він також розраховує, що цього дня вдасться проголосувати за Виборчий кодекс та нагадав, що депутати вже розглянули 3640 правок.

      "Це означає, що у вівторок-середу ми пройдемо всі правки, відповідно, у середу комітет зможе зібратися і підготувати остаточний текст", – резюмував голова ВРУ.

      Які зміни передбачає новий Виборчий кодекс?

      • Вибори за пропорційною виборчою системою (без мажоритарки);
      • Запровадження відкритих списків з регіональними округами;
      • Надає можливість українцям проголосувати не лише за партію, а й за конкретного її депутата;
      • Прохідний бар’єр до парламенту знизиться до 4%;
      • В Україні запроваджується 26 округів, (замість 225, як є зараз).
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Парубій Верховна Рада
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