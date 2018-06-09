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Парубій розраховує, що 21 червня парламент голосуватиме за проект закону про нацбезпеку

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Голова Верховної Ради очікує, що парламент проголосує за проект закону про нацбезпеку
Голова Верховної Ради очікує, що парламент проголосує за проект закону про нацбезпеку / 24 Канал

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує, що 21 червня, в другому читанні, парламент проголосує за проект закону про національну безпеку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Андрій Парубій розраховує на другому пленарному тижні поставити на голосування проект закону про нацбезпеку. Про це він заявив під час міжпарламентської конференції між Україною, Грузією та Молдовою 9 червня.

Я вірю, що через один тиждень, коли буде пленарний тиждень, 21 червня я зможу поставити на голосування і отримати позитивне рішення щодо законопроекту про національну безпеку,
– сказав Парубій.

За словами голови Верховної Ради цей закон має стати вагомим кроком до покращення обороноздатності України, а також до адаптації сектору безпеки до стандартів НАТО.

"Це буде ще один дуже важливий крок на шляху розбудови безпеки й сильних Збройних сил України", – зауважив Андрій Парубій.

Нагадаємо, 5 квітня, депутати ухвалили закон про національну безпеку. Проте деякі сторінки законопроекту залишилися порожніми для того, щоб депутати пізніше змогли внести свої правки.

Теги: Новини України Андрій Парубій Законопроект НАТО Законодавство Новини політики
Джерело: 24 Канал
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