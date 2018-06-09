19:18
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Парубий рассчитывает, что 21 июня парламент будет голосовать за проект закона о нацбезопасности

33 Читати новину українською
Председатель Верховной Рады ожидает, что парламент проголосует за проект закона о нацбезопасности
Председатель Верховной Рады ожидает, что парламент проголосует за проект закона о нацбезопасности / 24 Канал

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает, что 21 июня, во втором чтении, парламент проголосует за проект закона о национальной безопасности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также: Председатель Верховной Рады подписал закон про Антикоррупционный суд

Андрей Парубий рассчитывает на втором пленарной неделе поставить на голосование проект закона о нацбезопасности. Об этом он заявил во время межпарламентской конференции между Украиной, Грузией и Молдовой 9 июня.

Я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительное решение относительно законопроекта о национальной безопасности,
– сказал Парубий.

По словам председателя Верховной Рады этот закон должен стать весомым шагом к улучшению обороноспособности Украины, а также к адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО.

"Это будет еще один очень важный шаг на пути развития безопасности и сильных Вооруженных сил Украины", – отметил Андрей Парубий.

Напомним, 5 апреля, депутаты приняли закон о национальной безопасности. Однако некоторые страницы законопроекта остались пустыми для того, чтобы депутаты позже смогли внести свои правки.

Теги: Новости Украины Законодательство НАТО Законопроект Андрей Парубий Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сегодня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 108
Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
сегодня, 18:00 Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
Роман Семенуха 60
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 201
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1554
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 736
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук