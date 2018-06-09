Парубий рассчитывает, что 21 июня парламент будет голосовать за проект закона о нацбезопасности

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает, что 21 июня, во втором чтении, парламент проголосует за проект закона о национальной безопасности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Андрей Парубий рассчитывает на втором пленарной неделе поставить на голосование проект закона о нацбезопасности. Об этом он заявил во время межпарламентской конференции между Украиной, Грузией и Молдовой 9 июня.

Я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительное решение относительно законопроекта о национальной безопасности,

– сказал Парубий.

По словам председателя Верховной Рады этот закон должен стать весомым шагом к улучшению обороноспособности Украины, а также к адаптации сектора безопасности к стандартам НАТО.



"Это будет еще один очень важный шаг на пути развития безопасности и сильных Вооруженных сил Украины", – отметил Андрей Парубий.

Напомним, 5 апреля, депутаты приняли закон о национальной безопасности. Однако некоторые страницы законопроекта остались пустыми для того, чтобы депутаты позже смогли внести свои правки.