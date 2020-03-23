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      Пасажирів потяга Київ – Рига не випускають понад 3 години: у більшості – висока температура

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      Через підозру на коронавірус з потяга Рига – Київ понад 3 години не випускають пасажирів / Фейсбук-сторінка Євгена Кравцова

      У Києві на Центральному залізничному вокзалі вже понад 3 години не випускають пасажирів потяга, що прибув із Риги. Власне Київ і є його кінцевою точкою. За даними ЗМІ, у потязі перебувають люди з надвисокою температурою.

      Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24/7". За даними ресурсу, у потязі перебувають, що прибули з країни Балтії та Білорусі.

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      За деякою інформацією, у багатьох з них можна спостерігати високу температуру. Зараз розробляють подальший план дій, додають журналісти. 

      Пасажирів потяга Рига – Київ не випускають поанд 3 години: дивіться відео 

      "Київ оперативний" з посиланням на джерело в СБУ пише, що потяг із Риги прибув до Києва о 15:45 23 березня.

      Станом на 19:45 з нього нікого не випускають, "оскільки майже у кожному вагоні є люди із температурою під 40 градусів".

      Питанням щодо подальших дій займаються на найвищому рівні.

      Цілком імовірно, що мовиться про спеціальний евакуаційний потяг сполученням Київ – Рига. Він мав забезпечити евакуацію 267 українських громадян за дорученням керівництва України.

      Евакуювати повинні були тих людей, що через запровадження в Україні карантину залишилися на території Латвії, Литви та Білорусі.

      Потяг вирушив із Риги увечері 22 березня. Крім Риги, він ще зупинявся у столиці Литви Вільнюсі та столиці Білорусі Мінську.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України
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