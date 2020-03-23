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      Пасажирів потяга з Риги понад 3 години не випускали: що каже українська влада

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      Всі пасажири потяга, що прибув до Києва зі столиці Латвії Риги, пройшли температурний скринінг. У 5 людей встановили підозру на коронавірус. Свої коментарі щодо ситуації дали пресслужби МОЗ, МВС та СБУ.

      Увечері 23 березня у Києві на Центральному залізничному вокзалі понад 3 години не випускали людей з потяга, що прибув до столиці з Риги. За даними ЗМІ, у потязі перебували люди з надвисокою температурою. А декого навіть забрала "швидка".

      Детальніше про ситуацію! Пасажирів потяга Київ – Рига не випускають понад 3 години: у більшості – висока температура

      Коментар МОЗ щодо ситуації з потягом Рига – Київ 

      Як повідомляє офіційний телеграм-канал МОЗ про ситуацію з коронавірусом в Україні, всі пасажири пройшли температурний скринінг. Щоправда, у 5 людей медики запідозрили коронавірус.

      Їм провели швидкі тести. На час виконання цих тестів потяг лишався на санітарній зупинці.

      Згодом стало відомим, що тести на коронавірус у всіх 5 пасажирів є негативним. Тобто коронавірусної інфекції в них не виявили.

      Далі всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію. За ними вестимуть медико-санітарний нагляд.

      Що кажуть у МВС про пасажирів потяга Рига – Київ

      За даними відомства, у потязі перебувало понад 650 пасажирів, зокрема 5 іноземців, що мають право проживати в Україні.

      Прикордонний контроль пасажирів потягу здійснювали 40 прикордонників разом із представниками санітарно-карантинного підрозділу.

      Разом вони провели комплекс перевіряльних заходів, спрямованих на виявлення ознак коронавірусу. Зокрема, кожному з пасажирів виміряли температуру та опитали про самопочуття.

      У МВС додають, потяг перебував на санітарній зупинці через те, що п’ять осіб мали ознаки коронавірусу. Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести. У міністерстві підтверджують, що результати тестів виявилися негативними.

      Що відомо про потяг Рига – Київ

      • Це евакуаційний потяг, що мав доправити українських громадян з Латвії, Литви та Білорусі.
      • Українці залишилися на території цих країн через запровадження в Україні карантину.
      • Потяг вирушив із Риги увечері 22 березня.
      • Крім Риги, він ще зупинявся у столиці Литви Вільнюсі та столиці Білорусі Мінську.
      • До складу входили 18 вагонів. 

      Зверніть увагу! Україна забороняє будь-які туристичні авіаподорожі

       

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      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Білорусі Литва Латвія Новини Києва Коронавірус в Україні Залізниця Укрзалізниця
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