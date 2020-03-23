Пасажирів потяга з Риги понад 3 години не випускали: що каже українська влада

Всі пасажири потяга, що прибув до Києва зі столиці Латвії Риги, пройшли температурний скринінг. У 5 людей встановили підозру на коронавірус. Свої коментарі щодо ситуації дали пресслужби МОЗ, МВС та СБУ.

Увечері 23 березня у Києві на Центральному залізничному вокзалі понад 3 години не випускали людей з потяга, що прибув до столиці з Риги. За даними ЗМІ, у потязі перебували люди з надвисокою температурою. А декого навіть забрала "швидка".

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Коментар МОЗ щодо ситуації з потягом Рига – Київ

Як повідомляє офіційний телеграм-канал МОЗ про ситуацію з коронавірусом в Україні, всі пасажири пройшли температурний скринінг. Щоправда, у 5 людей медики запідозрили коронавірус.

Їм провели швидкі тести. На час виконання цих тестів потяг лишався на санітарній зупинці.

Згодом стало відомим, що тести на коронавірус у всіх 5 пасажирів є негативним. Тобто коронавірусної інфекції в них не виявили.

Далі всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію. За ними вестимуть медико-санітарний нагляд.

Що кажуть у МВС про пасажирів потяга Рига – Київ

За даними відомства, у потязі перебувало понад 650 пасажирів, зокрема 5 іноземців, що мають право проживати в Україні.

Прикордонний контроль пасажирів потягу здійснювали 40 прикордонників разом із представниками санітарно-карантинного підрозділу.

Разом вони провели комплекс перевіряльних заходів, спрямованих на виявлення ознак коронавірусу. Зокрема, кожному з пасажирів виміряли температуру та опитали про самопочуття.

У МВС додають, потяг перебував на санітарній зупинці через те, що п’ять осіб мали ознаки коронавірусу. Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести. У міністерстві підтверджують, що результати тестів виявилися негативними.

Що відомо про потяг Рига – Київ

Це евакуаційний потяг, що мав доправити українських громадян з Латвії , Литви та Білорусі .

, та . Українці залишилися на території цих країн через запровадження в Україні карантину .

. Потяг вирушив із Риги увечері 22 березня.

Крім Риги, він ще зупинявся у столиці Литви Вільнюсі та столиці Білорусі Мінську .

та столиці Білорусі . До складу входили 18 вагонів.

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