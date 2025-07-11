Російська ППО помилково відкрила вогонь по білоруському рейсу, – соцмережі

У російських соцмережах з'явилася інформація про серйозний інцидент із системами ППО біля Москви. Зенітний комплекс "Панцир" начебто відкрив вогонь по пасажирському літаку рейсу Мінськ – Москва, сплутавши його з українським дронами.

Інцидент стався 11 липня близько 00:20 під час підльоту літака AFL1845 до московського аеропорту Шереметьєво. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Російські джерела говорять про атаку ППО по пасажирському рейсу

Як повідомляють соцмережі, екіпаж рейсу AFL1845, який прямував з Мінська, під час заходу на посадку у Шереметьєво нібито зіткнувся з діями російської протиповітряної оборони. Зенітний комплекс "Панцир", за попередніми даними, сприйняв літак за український безпілотник і відкрив вогонь.

Лайнер отримав незначні пошкодження, однак екіпаж начебто успішно виконав посадку. Пасажири на борту, за попередніми даними, не постраждали. Попри повідомлення у ЗМІ та соцмережах, офіційних заяв російської влади щодо інциденту поки що немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня дрони атакували кілька російських регіонів, включаючи Тулу, Підмосков'я, Тверську та Липецьку області, націлюючись на оборонні підприємства. В Тулі атака була спрямована на Пролетарський район, де розташовані 3 великих оборонних підприємства, які раніше вже зазнавали атак.