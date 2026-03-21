Зеленський з дружиною попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом

Володимир Зеленський та перша леді попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві. Він помер 20 березня.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прийшли на прощання з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві.
Сьогодні має відбутися заупокійна літургія та панахида за патріархом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Завтра відбудеться чин поховання.
Також попрощатися прийшли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник МЗС Андрій Сибіга.
Президент висловив свої співчуття Митрополиту Епіфанію та усім православним. Він також назвав патріарха одним з найбільших захисників самостійності та державності української церкви.
Він додав, що слід обов'язково пам'ятати те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України.