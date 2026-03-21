Укр Рус
Зеленський з дружиною попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом
21 березня, 12:13
2

Зеленський з дружиною попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом

Сергій Попович
Основні тези
  • Володимир Зеленський та перша леді попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві.
  • Заупокійна літургія та панахида відбуватимуться у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, а чин поховання заплановано на завтра.

Володимир Зеленський та перша леді попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві. Він помер 20 березня.

Про це повідомляє Суспільне.

Як прощаються з патріархом Філаретом?

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прийшли на прощання з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві.

Сьогодні має відбутися заупокійна літургія та панахида за патріархом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Завтра відбудеться чин поховання.

Також попрощатися прийшли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник МЗС Андрій Сибіга.

Як Зеленський реагував на смерть Філарета?

  • Президент висловив свої співчуття Митрополиту Епіфанію та усім православним. Він також назвав патріарха одним з найбільших захисників самостійності та державності української церкви.

  • Він додав, що слід обов'язково пам'ятати те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України.