Дуже багато зробив для України, – релігієзнавиця пояснила роль патріарха Філарета в церкві

Патріарх Філарет обіймав керівні посади в українській церкві ще з 1966 році і все життя боровся за її незалежність від Москви. Він поєднував у собі церковного діяча, політика і дипломата, зберігаючи тверду позицію і гідність до останнього.

Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович пояснила 24 Каналу, що його смерть – це втрата духовного батька для всієї церкви, і тепер нове покоління ієрархів має самостійно нести відповідальність за майбутнє ПЦУ.

Яким був справжній внесок Філарета в історію України?

Зверніть увагу! Патріарха Філарета, який помер 20 березня, поховають у Володимирському кафедральному соборі у Києві у неділю, 22 березня. Наразі триває прощання.

"Смерть Філарета стосується всіх українців, незалежно від віросповідання. Він дуже багато зробив для України, і усвідомлення його внеску ще попереду. Це була неординарна, вольова, харизматична людина зі складним характером, яка не коливалася разом із суспільними змінами – у нього була чітка життєва лінія. Він хотів для церкви самостійності й автокефалії, хоча шлях до цього не був простим", – зазначила релігієзнавиця.

На думку експертки, якби на його місці опинився інший ієрарх РПЦ, то невідомо чи здобула б українська церква автокефалію. Усі нинішні священники й ієрархи є його учнями.

Філарет підтримував ідею створення музею історії християнства на Поштовій площі, щоб місце хрещення киян не забудували торговими центрами. Наразі церква вже сформована як інституція, тому кардинальних змін у керівництві не очікується.

Ми весь час зверталися до його авторитету, він був присутній у нашому житті до останнього. Коли сказали, що він потрапив до лікарні, я ще сподівалася, що він одужає,

– сказала Филипович.

Яким Філарет бачив майбутнє української церкви?

Останні роки, коли Філарет поступово відійшов від активного впливу, дали церкві змогу подорослішати. Керівництво ПЦУ не відторгнуло його, а підтримувало теплі стосунки. Митрополит Епіфаній відвідував Філарета, той приходив до Михайлівського монастиря і до останнього цікавився життям церкви.

Думаю, він залишився задоволеним, хоча до кінця так і не прийняв умови Томоса, бо хотів більшого: відновлення церкви в патріаршому статусі, а не митрополії. Бо це створює проблеми з парафіями закордоном, бо Україна немає права опікуватися православними вірянами, які виїхали через війну,

– пояснила Филипович.

Філарет прагнув, щоб духовні школи ПЦУ відповідали найвищим стандартам і обов’язково переймали світовий досвід підготовки священників і богословів. Попри свій вік, він був надзвичайно сучасною людиною, яка добре розуміла, яким має бути майбутнє церкви.

"У своїх проповідях і виступах він часто перевершував державників. Я слухала і думала, що от би так виступали наші депутати чи голови Верховної Ради. Його втрата, думаю, ще відгукнеться й у внутрішній, і у зовнішній політиці", – сказала експертка.

