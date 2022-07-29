ПЦУ просить позбавити престолу патріарха кіріла, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

Православна церква України звернулася до архієпископа Константинополя Варфоломія з проханням позбавити патріарха кіріла престолу. А ідеологію "русского міра" визнати єретичною.

Синод ПЦУ зазначає, що кіріл відкрито вхвалює війну росії проти України. За час його очільництва православної церкви єдиними реальними досягненнями були "концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність церкви від російської держави".

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Що ПЦУ просить у вселенського патріарха Варфоломія

Від імені архієреїв Церкви та численних жертв війни росії проти України, яку патріарх московський відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує, синод ПЦУ просить:

засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною;

кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;

позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.

15 березня оприлюднили декларацію про "русскій мір", під якою підписалося до тисячі православних богословів.

У ній мовилося про те, що ця ідеологія – неправославна, єретична доктрина, близька до вчення етнофілетизму.

Ми відкидаємо єресь "русского міра" і ганебні дії російської влади щодо розв’язання війни проти України, яка спричинена цим мерзенним вченням, що не має виправдання – за потурання Російської Православної Церкви, як дії глибоко не-православні, не-християнські,

– мовиться у зверненні.

Синод ПЦУ зазначає, що патріарх кіріл є ідейним натхненником для росіян стосовно знищення українців. Він благословляє на вбивства дітей, зґвалтування жінок, знищення церков, а отже – не має права бути патріархом.

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