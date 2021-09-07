Патріот і професіонал, – Буданов описав сучасного розвідника

Найважливішими характеристиками сучасного розвідника є його патріотичність та професійність. Ці якості мають бути розподілені рівномірно. Кирило Буданов переконаний, що без одного не буде й іншого.

Яким має бути сучасний розвідник

Спецпризначенець ГУР повинен мати високий інтелект. Про це голова розвідки заявив в інтерв'ю.

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Це людина здатна швидко та самостійно схвалювати рішення. Сьогодні прийняття рішень в багатьох операціях лягає на голову саме тієї особи, яка залучена до операції. На жаль, це реалії нашої війни,

– наголосив Буданов.

Він пояснив, що це не відбувається так, як у фільмах, – коли розвідник заявляє про зміну ситуації і чекає на вказівки. Насправді він повинен сам реагувати. "Буває дуже багато моментів, коли людина має приймати рішення особисто і саме під ці критерії ми спробуємо підводити наших працівників".

Спецпризначенці знають десятки мов

Буданов також розповів, що у розвідників ніколи не виникає мовний бар'єр з колегами. Все тому, що спецпризначенці володіють десятками мов: португальською, арабською, африканськими діалектами тощо.

Однак найважливіше – знати українську мову. "Не може людина, яка є громадянином України, не знати державну мову", – наголосив керівник розвідки.