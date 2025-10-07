Сполучені Штати дозволили купувати ракети і системи для ППО. Тепер все залежить від фінансування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спілкування Володимира Зеленського та Діка Схоофа із журналістами.

Що з Patriot з США?

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримує системи Patriot. Шатдаун у США не заблокував поставки зброї.

Хочеться швидше, але я вам сказав від цього це залежить. На сьогодні виключно від фінансів. Тому що в принципі американці розблокували можливості закупівлі Patriot. Не тільки ракет, а й систем. Питання виключно у грошах,

– сказав він.

Український гарант додав, що є плюси, є і мінуси: як тільки Київ дипломатично розблокував якесь питання, з'являються інші дефіцитні речі. Президент розраховує на заморожені російські активи.

Яка зараз ситуація з ППО в Україні?