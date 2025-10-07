США розблокували можливості закупівлі ракет і систем Patriot, – Зеленський
- США дозволили Україні купувати ракети і системи Patriot, але все залежить від фінансування.
- Зеленський зазначив, що шатдаун у США не заблокував поставки зброї для України.
Сполучені Штати дозволили купувати ракети і системи для ППО. Тепер все залежить від фінансування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спілкування Володимира Зеленського та Діка Схоофа із журналістами.
Що з Patriot з США?
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримує системи Patriot. Шатдаун у США не заблокував поставки зброї.
Хочеться швидше, але я вам сказав від цього це залежить. На сьогодні виключно від фінансів. Тому що в принципі американці розблокували можливості закупівлі Patriot. Не тільки ракет, а й систем. Питання виключно у грошах,
– сказав він.
Український гарант додав, що є плюси, є і мінуси: як тільки Київ дипломатично розблокував якесь питання, з'являються інші дефіцитні речі. Президент розраховує на заморожені російські активи.
Яка зараз ситуація з ППО в Україні?
Нещодавно ЗМІ писали, що Росія модернізувала свої ракети, що ускладнює роботу української ППО, зокрема системи Patriot.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що модернізація балістики означає збільшення швидкості ракет на тих ділянках, де відбувається перехоплення, або підвищити їх маневровість. Ніяких кардинальних змін в "Іскандерах" не було.
Шарп каже, що через дефіцит ракет ППО по одній цілі випускають лише одну ракету, коли раніше можна було здійснити пуск двох. Україні доводиться економити ракети ППО.
У Повітряних цілях підтвердили, що стало складніше працювати по ракетах, які летять за квазібалістичною траєкторією. Система під час збиття балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку, де протиракета зіткнеться з ціллю.