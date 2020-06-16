Чоловік викинув недопалок із вікна автомобіля у столиці. Це побачив правоохоронець і вирішив повернути йому сміття, що правда, у досить нетиповий спосіб.

Через недопалок між водієм і правоохоронцем виникла суперечка, повідомляє "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

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На опублікованому відео видно, як водій вимагає від працівника поліції пояснень щодо його вчинку – той "повернув" недопалок просто у салон авто.

Хорошо, я викину бичок. Можна мені сказати "вийди та підніми", зачем мені в машину... А сейчас если пожар би був, то що?

– каже водій.

На це правоохоронець відповів: "Господи, так би й було. Згорів би, що зробиш". На подальші претензії від водія патрульний відповів: "А як ти думав?".

Попросив допомоги в Авакова

Пізніше водій записав відео, в якому закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка навчити підлеглих правилам етикету, а не "хамити, ображати і недопалки в авто кидати".