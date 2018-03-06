Павелко отримав повну підтримку в ФФУ і буде єдиним кандидатом у Виконком УЄФА від України

Віце-президент Федерації футболу України і куратор національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький прокоментував підсумки нещодавнього Виконкому ФФУ.

"За кандидатуру Андрія Павелка, якого запропоновано у члени Виконкому УЄФА, проголосували 33 колективних члени Федерації футболу України – абсолютна більшість. Тому закономірною є і одноголосна підтримка чинного президента ФФУ на нещодавньому Виконкомі Федерації. До того ж, давайте говорити відверто, більш достойної кандидатури зараз в Україні немає".

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"У президента ФФУ буде майже рік, щоб заручитися підтримкою колег з інших національних асоціацій. Після того, як УЄФА очолив Александер Чеферін, процедура виборів стала більш демократичною, а робота УЄФА більш відкритою. При цьому кандидатам у виконком потрібно продемонструвати реальні справи у розвитку футболу у своїй країні. Вірю, що в УЄФА оцінять системні реформи, які відбуваються в українському футболі і в 2019 році Андрій Павелко буде обраний у Виконавчий комітет європейського футбольного союзу", – зазначив Олег Собуцький.