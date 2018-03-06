11:39
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Павелко отримав повну підтримку в ФФУ і буде єдиним кандидатом у Виконком УЄФА від України

159 Читать новость на русском
Андрій Павелко
Андрій Павелко / Фото із відкритих джерел

Віце-президент Федерації футболу України і куратор національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький прокоментував підсумки нещодавнього Виконкому ФФУ.

"За кандидатуру Андрія Павелка, якого запропоновано у члени Виконкому УЄФА, проголосували 33 колективних члени Федерації футболу України – абсолютна більшість. Тому закономірною є і одноголосна підтримка чинного президента ФФУ на нещодавньому Виконкомі Федерації. До того ж, давайте говорити відверто, більш достойної кандидатури зараз в Україні немає".

Читайте також: "33" голоса "за" Павелка і "0" за Суркіса: стали відомі підсумки голосування у ФФУ

"У президента ФФУ буде майже рік, щоб заручитися підтримкою колег з інших національних асоціацій. Після того, як УЄФА очолив Александер Чеферін, процедура виборів стала більш демократичною, а робота УЄФА більш відкритою. При цьому кандидатам у виконком потрібно продемонструвати реальні справи у розвитку футболу у своїй країні. Вірю, що в УЄФА оцінять системні реформи, які відбуваються в українському футболі і в 2019 році Андрій Павелко буде обраний у Виконавчий комітет європейського футбольного союзу", – зазначив Олег Собуцький.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук