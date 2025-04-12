Болюча втрата для України: в мережі опублікували фото загиблого пілота F-16 Павла Іванова

12 квітня Україну сколихнула трагічна новина – захищаючи Україну, загинув молодий пілот Павло Іванов. Герою було 26 років, але він вже вміло керував винищувачем F-16 та виконував бойові завдання.

Про загибель Павла Іванова повідомили військові та друзі. Вони ж опублікували фото молодого льотчика. Про це пише 24 Канал з посиланням на пости в соціальних мережах.

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Загинув молодий український пілот

Про те, що Павло Іванов не повернувся з бойового завдання стало відомо 12 квітня. Він був одним з тих пілотів, які на F-16 виконують важкі завдання із захисту України на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Причини загибелі Павла Іванова з'ясовуватиме міжвідомча комісія, яка вже розпочала роботу.

У 26 років Павло Іванов мав звання капітана та пройшов навчання з керування літаком F-16. Він захищав Україну у складі Повітряних Сил Збройних Сил України, робив бойові вильоти, аби знищувати окупантів. Але в один момент його життя обірвалося. Пілот Павло Іванов загинув як Герой у небі.

Побратими одразу ж висловили співчуття родині та близьким з приводу загибелі молодого воїна. Вони показали фото Павла Іванова, яке було зроблене біля літака. На ньому Герой одягнений в повну амуніцію льотчика.

Вічна Слава Герою,

– написав під фотографією військовий та мер Генічеська Станіслав Бунятов.

Пілот Павло Іванов загинув у небі 12 квітня / Фото libkos

Із Павлом Івановим був знайомий відомий фотограф Костянтин Ліберов . У своєму Instagram він написав, що втрата українського пілота – це дуже боляче.

Найболісніше – памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на F-16. Всі раділи,

– пригадав він.

Втрата літака – це ніщо порівняно з тим, що через війну загинув ще один Герой, молодий чоловік, у якого попереду було все життя. Вічна шана і пам'ять захиснику України Павлу Іванову!