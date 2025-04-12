Болюча втрата для України: в мережі опублікували фото загиблого пілота F-16 Павла Іванова
- 12 квітня загинув український пілот Павло Іванов, який виконував бойові завдання на F-16.
- Причини загибелі розслідує міжвідомча комісія, його пам'ять вшанували військові та побратими.
12 квітня Україну сколихнула трагічна новина – захищаючи Україну, загинув молодий пілот Павло Іванов. Герою було 26 років, але він вже вміло керував винищувачем F-16 та виконував бойові завдання.
Про загибель Павла Іванова повідомили військові та друзі. Вони ж опублікували фото молодого льотчика. Про це пише 24 Канал з посиланням на пости в соціальних мережах.
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Загинув молодий український пілот
Про те, що Павло Іванов не повернувся з бойового завдання стало відомо 12 квітня. Він був одним з тих пілотів, які на F-16 виконують важкі завдання із захисту України на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Причини загибелі Павла Іванова з'ясовуватиме міжвідомча комісія, яка вже розпочала роботу.
У 26 років Павло Іванов мав звання капітана та пройшов навчання з керування літаком F-16. Він захищав Україну у складі Повітряних Сил Збройних Сил України, робив бойові вильоти, аби знищувати окупантів. Але в один момент його життя обірвалося. Пілот Павло Іванов загинув як Герой у небі.
Побратими одразу ж висловили співчуття родині та близьким з приводу загибелі молодого воїна. Вони показали фото Павла Іванова, яке було зроблене біля літака. На ньому Герой одягнений в повну амуніцію льотчика.
Вічна Слава Герою,
– написав під фотографією військовий та мер Генічеська Станіслав Бунятов.
Пілот Павло Іванов загинув у небі 12 квітня / Фото libkos
Найболісніше – памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на F-16. Всі раділи,
– пригадав він.
Втрата літака – це ніщо порівняно з тим, що через війну загинув ще один Герой, молодий чоловік, у якого попереду було все життя. Вічна шана і пам'ять захиснику України Павлу Іванову!