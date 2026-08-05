Нова військова дипломатія: як Паліса може змінити відносини з Вашингтоном в ролі посла у США

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса може стати новим послом України у США. Є питання щодо того, чи людина без дипломатичного досвіду зможе справитися з такою посадою. Однак такі випадки вже були.

Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС України Володимир Огризко. За його словами, в ситуації із замінами послів Україні дещо не вистачає довгострокового планування. Часто трапляється ситуація, коли посла відкликають, а заміну не можуть знайти упродовж довгого часу. Так не має бути.

Чого очікувати від Паліси на посаді посла у США?

За словами Огризка, Паліса дійсно кмітливий та тямущий військовий. Не варто забувати, що колись Дональд Трамп назвав його "одним зі своїх найулюбленіших солдатів". Така характеристика може відкрити Палісі багато дверей у Сполучених Штатах. Хоч, звісно, без дипломатичного досвіду може бути складно.

Дипломатичний досвід важливий. Але ми зараз у стані війни. Тому ось ця військова дипломатія превалює над класичною. Зеленський на нараді нещодавно сказав, що потрібно змінювати підходи та розуміти, що сьогодні посол – головний добувальник зброї та грошей на зброю. От і вся дипломатія,

– підкреслив Огризко.

Паліса може стати новим послом України у США: дивіться відео 24 Каналу

До прикладу, американці часто призначають послами людей, які до дипломатії не мають жодної приналежності. Однак вони добре виконують свою роботу.

А чому? Бо апарат посольства дуже добре працює. Є політичний відділ. Там пишуть послу все, що треба сказати. Є економічний блок, безпековий і так далі. Кожен допомагає послу сформувати позицію. Тому якщо пан Паліса буде новим послом у США, то побажаємо йому успіхів у цій складній роботі,

– наголосив Огризко.