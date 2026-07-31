Ворог атакував Павлоград: спалахнув торгівельний комплекс

Російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області, внаслідок чого загорівся торгівельний комплекс. Попередньо, одна людина отримала поранення.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Павлограду?

Окупанти продовжують терор мирних міст. Внаслідок атаки у Павлограді спалахнула масштабна пожежа на території торгівельного комплексу. Наразі уточнюється інформація про масштаби пошкоджень та інші можливі наслідки російського удару. На місці працюють відповідні служби.

Моніторингові канали повідомляли, що на місто рухалися ворожі безпілотники. Згодом місцеві телеграм-канали писали про вибухи, які пролунали в Павлограді.

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Останні атаки на Павлоград

30 липня Росія завдала удару по місту авіабомбою. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, серед них двоє хлопців 11 та 14 років. Крім того, внаслідок удару загорілися квартири у п'ятиповерховому будинку, пошкоджено шість автомобілів. Троє постраждалих, зокрема двоє дітей, були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

