Проблема останніх років: військовий експерт пояснив, як Росії вдалося атакувати КАБами Павлоград

Росія посилила комбіновані удари по українських містах. Ворог вперше вдарив керованими авіабомбами по Павлограду. Противник модернізує ці бомби, тому здатен діставати ними вглиб України.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що Росія покращує ефективність своїх засобів ураження, зокрема дрони типу "Шахед" робить реактивними, а паралельно працює над удосконаленням КАБів.

Україна розробляє засоби протидії КАБам

Росія намагається збільшити дальність ураження керованих авіаційних бомб, підвищити точність влучання в цілі. Це, зі слів військового експерта, проявляється в тому, що надходить інформація стосовно того, в яких українських регіонах фіксується застосування окупантами КАБів. Тепер у переліку Павлоград Дніпропетровської області.

Ворожі керовані авіаційні бомби – це проблема вже декількох років. Ми розробляємо свої КАБи й вони проходять випробування (бойова частина 250 кілограмів), Сили оборони України проводять операції, аби несподівано для ворога збивати його авіацію, яка скидає засоби ураження. Зовсім недавно була проведена така операція з заманюванням ворожого літака, а потім його знищення нашим ЗРК Patriot,

– розповів Романенко.

Тобто Україна, як наголосив генерал-лейтенант у відставці, шукає шляхи подолання цієї болючої проблеми у вигляді керованих авіабомб, якими Росія тероризує. Романенко нагадав, що у 2025 році була інформація, що відпрацьовується розробка зенітних дронів-перехоплювачів, які були б здатні протидіяти як ударним БпЛА противника з реактивними двигунами, так і КАБам.

Але для цього потрібен час. В цьому році, на жаль, поки немає інформації щодо того, що проходять, наприклад, випробування. Але зрозуміло, що відповідна робота проводиться,

– запевнив Романенко.

Повне інтерв'ю Ігоря Романенка: дивіться у відео