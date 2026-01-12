У Павлограді пролунали вибухи: Росія вдарила балістикою

У Павлограді на Дніпровщині було чути вибухи пізно ввечері 12 грудня. Перед цим в Україні оголосили загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про вибухи в Павлограді?

Про звуки вибухів приблизно о 22:07 заявили власні кореспонденти Укрінформу.

Повітряні сили близько десятої вечора писали, що є загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Моніторингові канали інформували, що це була загроза з Міллерово Ростовської області. На Павлоград міг летіти "Іскандер-М".