О 18:37 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА, передає 24 Канал.

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Вибухи у Павлограді

Біля 23:00 у передмісті Павлограда було чутно звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожого дрона на місто.

Нагадаємо, що зранку окупанти вдарили безпілотником по рейсовому мікроавтобусу поблизу Білопілля на Сумщині. Транспорт перевозив цивільних, які евакуювалися з району поблизу лінії фронту. Більшість із пасажирів були жінками.

Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще кілька отримали поранення. В ООН вже назвали цей удар найсмертоноснішим за останні тижні.

Зазначимо, що атака на мікроавтобус сталася на наступний день після прямих мирних переговорів делегацій Росії та України у Стамбулі.

Президент Франції Макрон висловив впевненість, що Дональд Трамп не залишить поза увагою цей цинізм Путіна.