Мав плани на майбутнє та збирався на фронт: у військовій частині знайшли мертвим нацгвардійця

У військовій частині у Павлограді сталася трагедія — військовослужбовця Максима Косонога знайшли мертвим. Слідчі припускають, що чоловік сам вкоротив віку, проте дружина не погоджується з такою позицією.

Трагедія сталася 7 серпня у військовій частині №3024, яка розташована у Павлограді Дніпропетровської області. 33-річного чоловіка знайшли мертвим на посту.

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Планував ще одну дитину та хотів купити автомобіль

Дружина військовослужбовця Альона Косоног розповіла, що разом з чоловіком мають двох доньок – 8-ми та 3-ох років. Подружжя також планувало ще одну дитину. Ба більше, подружжя збиралося придбати автомобіль.

За словами дружини, чоловік пішов служити у військову частину №3024 пішов служити за контрактом. До цього він був в АТО.

Про смерть чоловіка Альона Косоног дізналася від психолога Жанни.

7 серпня о другій годині дня мені зателефонувала психолог Жанна і повідомила, що мій чоловік скоїв самогубство. Я майже одразу туди виїхала, але мені його не показували. Сказали, що там працюють слідчі. Мені повідомили, що він вистрілив собі в лоба з автомата,

– пригадала жінка страшний день.

Дружина загиблого розповіла, що у той же день її допитали правоохоронці. Жінка розповіла, що скандалів у сім'ї не було, подружжя жило спокійним життям та мало плани на майбутнє.

Чоловік збирався на фронт

Альона Косоног пригадала, що 7 серпня у Павлограді мали оголосити списки тих, кого переводять до іншої роти. Серед інших там мав бути й загиблий Максим, який готувався їхати на фронт.

"Ми його до цього трохи збирали, готувалися, знали. В понеділок (7 серпня – 24 Канал) з ним розмовляли про те, що йому потрібно докупити – аптечку військову, шолом. І вирішували питання, як йому це привезти, чи він зможе приїхати додому сам. Він казав: "Ти знаєш, що зі мною все буде добре, я повернусь. Я у 2014 році повернувся, зі мною все добре, а зараз тим паче. У мене є родина, у мене є діти. Не хвилюйся, все буде добре", – поділилася Альона подробицями однієї з останніх розмов.

Найбільше лякає жінку одна деталь, якої раніше не було. У день смерті нацгвардієць надіслав повідомлення з телефоном командира роти та прізвищем військовослужбовця, з яким стояв на посту.

Смерть нацгвардійця має розбіжності

Дружина заявила, що заяви правоохоронців та військових щодо причин загибелі військового різняться.

"Мені повідомили, що на посту він стояв сам. Дуже велика розбіжність їхніх показів у тому, як вони його знайшли. Спочатку мені психолог сказала, що він не вийшов у певний час зі свого посту, не доповів про ситуацію, і туди видвинулася оперативна група. А інші сказали, що почули постріл і видвинулась група", – пригадує дружина.

Крім того, рана на тілі чоловіка дуже суперечлива. Мовляв, вхід кулі був на потилиці, а не у лобі. Ба більше, окоп у якому загинув Максим відразу засипали й побудували новий.

У поліції заявили, що за фактом смерті військовослужбовця у військовій частині № 3024 відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з поміткою "Самогубство".

Редакціянамагається зв'язатися з ГУНП в Дніпропетровській області, щоб дізнатися деталі справи.