ПДВ на продукти харчування потрібно знизити, – Батенко

Соціально значущі продукти харчування повинні обкладатися за окремою зниженою ставкою податку на додану вартість, ніж всі інші.

Таку думку висловив співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко, який разом із колегами подав на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт у квітні минулого року.

"Ми пропонуємо розділити всі продукти на дві групи та обкладати їх за різними ставками податку на додану вартість.

Це значно здешевить соціально значущі продукти харчування та збільшить купівельну спроможність населення. Наприклад, у Польщі застосовують дві знижені ставки ПДВ: 5% – для соціально значущих і 8% – для всіх інших продуктів харчування.

Головним противником нашого законопроєкту є Міністерство фінансів. Для Мінфіну чим вищі податки, тим краще або вони починають рахувати втрати. Ми ж вважаємо, що зниження ПДВ на продукти харчування навпаки збільшить надходження до бюджету", – заявив Тарас Батенко.

При цьому народний депутат зазначив, що для партії "За майбутнє" принципово, щоб зниження ПДВ стосувалося тільки тих продуктів, які вирощуються або виробляються в Україні.

Як повідомлялося раніше, законопроєкт № 1164-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо здешевлення вартості продуктів харчування" передбачає запровадження зниженої ставки ПДВ у розмірі 7% на соціальні продукти харчування.