Печуть тисячі хлібин та годують військових: як волонтери допомагають в Харкові

Харків героїчно протистоїть російським окупантам, хоч орки продовжують гатити по мирних людях. Люди печуть хліб, а також годують військових, які героїчно боронять місто.

Тільки за ніч проти 3 березня спекли 9 тисяч хлібин. Причому ціну на них не підвищують, попри складну ситуацію.

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У Харкові продовжують пекти хліб для людей

На сьогодні (мовиться про ніч проти 3 березня – 24 канал) вже зробили 9 тисяч хлібин уже та 5200 батонів,

– розповіли у пекарні.

Додали, що, попри все, ціни не піднімають та працюють, як і раніше. По хліб у пекарню приїжджають волонтери та звичайні люди. У невеликій черзі в приміщенні можна помітити людей, як середнього віку, так і літніх бабусь.

Потрібен хліб, соняшникова олія, хоча б якісь консерви. З водою в багатьох проблеми. Просто не знаю, де набрати води,

– розповів волонтер, який приїхав по хліб.

Небайдужі розвозять хліб людям з інвалідністю та всім, хто цього потребує.

Люди в Харкові продовжують пекти хліб та годувати військових

Харків налаштований на перемогу та готує їжу для військових

Смерть ворогам! Оце сало – це найбільша смакота для нас. Ми будемо годувати наших (мовиться про військових – 24 канал). Хлопці (мовиться про волонтерів – 24 канал) всі продукти нам постачають. Тому військові будуть нагодовані. Перемога за нами!

– розповіла кухар.

Готують шашлики, матнакаш (вірменський національний хліб), хачапурі, супи, картоплю, овочеві салати, гарніри.

Підприємство уже використало всі свої продукти, тому наразі готують з тих, які передають волонтери з різних міст.

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