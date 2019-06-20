Пекельна доба на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, ще троє – поранені

Російські окупаційні війська продовжують зухвало гатити по військових Збройних сил на Донбасі попри усі домовленості. 19 червня бойовики аж 24 рази обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого один боєць загинув, ще троє отримали поранення.

Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Підконтрольні Росії збройні формування гатили по бійцях ЗСУ в районі населених пунктів Новотроїцького, Лебединського, Мар'їнки, Пісків, Водяного, Павлополя, Водяного, Гнутового, Новозванівки, Луганського, Зайцевого, Попасної, Кримського, Світлодарська, Новотошківського та Південного.

Один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено,

– додали у штабі.

Водночас, з початку доби, 20 червня, окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Павлополя та Луганського зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Через ворожі обстріли один український військовий отримав поранення.

Військові ЗСУ проодовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

До слова, 19 червня у Мінську пройшло чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони так і не змогли домовитися про "хлібне" перемир'я на Сході України та не підписали нову угоду. Окрім того, не вдалося також досягти домовленості щодо розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу