На Черкащині 87-річний чоловік придбав автомобіль для ЗСУ
Джерело:Умань.city
Пенсіонер Василь з Уманського району Черкащини придбав за кордоном легковий автомобіль для військових. Чоловік самостійно відремонтував його та привіз в Україну.
87-річний пенсіонер з Уманського району Черкащини придбав та передав легковий автомобіль на потреби українських військових. Про вражаючий вчинок пенсіонера розповіла місцева волонтерка Лариса Почапська.
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Чоловік привіз автомобіль з-за кордону
Виявилося, що 87-річний Василь поїхав до Латвії, де колись проживав, у власних справах. А коли чоловік повертався назад, він купив за свої кошти автомобіль, відремонтував його і своїм ходом поїхав в Україну, щоб передати машину ЗСУ.
Під час перетину кордону у благодійника виникла проблема і його родичі звернулися до волонтерів, щоб чоловік міг заїхати на авто в Україну.
87-річний Василь поспілкувався з військовими
Завдяки волонтерам чоловіку вдалось оформити всі необхідні документи. Він повернувся додому, де вже передав автівку волонтерам. Вони також допомогли пенсіонеру поспілкуватись з бійцями, які отримають від нього авто.
Військові пообіцяли звітувати і після перемоги приїхати та покатати Василя на машині. Сам він просив не називати його прізвище і зніяковів від уваги.
Хай Бог береже!
– було єдиним, що сказав пан Василь, передаючи автівку військовим.
Маленький українець в Нідерландах зібрав гроші на дрон для ЗСУ
- 9-річний Артем Наконечний – син воїна – разом з мамою виїхав до Нідерландів. Там хлопчик вирішив допомогти героям ЗСУ, для цього він вирішив плести браслети з різноколірних гумок та продавати їх.
- Хлопчик запропонував своїм друзям долучитись до його ініціативи і разом робити браслети та продавати їх. Так їм вдалося зібрати за три місяці 2 060 євро.
- Гроші були витрачені на Mavic 3, який поїхав під Бахмут. 9-річний Артем заявив, що вже готовий збирати на новий дрон.