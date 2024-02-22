На Черкащині 87-річний чоловік придбав автомобіль для ЗСУ

Пенсіонер Василь з Уманського району Черкащини придбав за кордоном легковий автомобіль для військових. Чоловік самостійно відремонтував його та привіз в Україну.

87-річний пенсіонер з Уманського району Черкащини придбав та передав легковий автомобіль на потреби українських військових. Про вражаючий вчинок пенсіонера розповіла місцева волонтерка Лариса Почапська.

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Чоловік привіз автомобіль з-за кордону

Виявилося, що 87-річний Василь поїхав до Латвії, де колись проживав, у власних справах. А коли чоловік повертався назад, він купив за свої кошти автомобіль, відремонтував його і своїм ходом поїхав в Україну, щоб передати машину ЗСУ.

Під час перетину кордону у благодійника виникла проблема і його родичі звернулися до волонтерів, щоб чоловік міг заїхати на авто в Україну.

87-річний Василь поспілкувався з військовими

Завдяки волонтерам чоловіку вдалось оформити всі необхідні документи. Він повернувся додому, де вже передав автівку волонтерам. Вони також допомогли пенсіонеру поспілкуватись з бійцями, які отримають від нього авто.

Військові пообіцяли звітувати і після перемоги приїхати та покатати Василя на машині. Сам він просив не називати його прізвище і зніяковів від уваги.

Хай Бог береже!

– було єдиним, що сказав пан Василь, передаючи автівку військовим.

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