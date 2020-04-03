17:56
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пенсіонерам, які працюють, перерахували виплати: як збільшилися суми

      - Читать новость на русском
      Працюючі пенсіонери у квітні отримають більшу пенсію / zn.ua

      З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії цього місяця отримають понад 357 тисяч осіб.

      Середній розмір підвищення сягає 170 гривень 80 копійок. Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці у фейсбуці.

      Зверніть увагу Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

      Перерахунок пенсій провили автоматично: пенсіонерам не потрібно було звертатися ні в які установи. При підвищені враховували страховий стаж, набутого до лютого 2020 року.

      При проведенні перерахунку обрано більш вигідний для кожного окремого випадку варіант:

      • з урахуванням лише страхового стажу;
      • з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

      Пенсії в Україні
      Які пенсії отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Гроші Міністерство соціальної політики Пенсійний фонд України Пенсія Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:04 Венедіктова має можливість довести, що не є людиною Порошенка: ексклюзивне інтерв'ю з Рябошапкою
      Перехресний допит 3761
      сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 304348
      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 370426
      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 4142
      сьогодні , 13:15 Карантин в Україні посилили: що нового
      Новини України 14270
      сьогодні , 15:49 Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці
      Новини України 4106
      сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
      Здорове життя 64659
      сьогодні , 13:26 Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
      Новини України 5070
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Путін, Макрон і наслідки пандемії для України: інтерв’ю Андрія Шкіля
      Олег Бабій
      сьогодні , 17:00 Дефіцитом по коронавірусу: як уряд може змінити бюджет
      Ціна держави
      Залиште відгук