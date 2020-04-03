Пенсіонерам, які працюють, перерахували виплати: як збільшилися суми
З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії цього місяця отримають понад 357 тисяч осіб.
Середній розмір підвищення сягає 170 гривень 80 копійок. Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці у фейсбуці.
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Перерахунок пенсій провили автоматично: пенсіонерам не потрібно було звертатися ні в які установи. При підвищені враховували страховий стаж, набутого до лютого 2020 року.
При проведенні перерахунку обрано більш вигідний для кожного окремого випадку варіант:
- з урахуванням лише страхового стажу;
- з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.
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