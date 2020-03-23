Пенсія з 1 квітня в Україні: все, що відомо

З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат. Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення, а тим паче індексацію. Коротко про те, як зміниться пенсія – читайте нижче.

Найважливіше з того, що потрібно знати пенсіонерам – це додаткова 1 тисяча гривень одноразової грошової допомоги через карантин. Однак отримають її лише ті, у кого виплати і так є меншими за 5 тисяч гривень.

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В Україні наразі, за повідомленням міністерки соцполітики Марини Лазебної, таких пенсіонерів більше 10 мільйонів. Окрім них, додаткову тисячу у квітні отримають і понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інваліднюстю з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій

Індексація пенсій

Важливо зазначити, що індексації, яку обіцяли провести у квітні 2020 року, не буде. Запланована вона на травень 2020-го.

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Проведуть індексацію у травні двома рівнями:

Індексація трудових пенсій:

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень;

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень; Доплата до пенсій:

пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку 500 гривень. Загалом це зачепить 1,5 мільйона пенсіонерів.

Скасування пільг і субсидій через штрафи

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що через карантин пенсіонери не повинні перейматися за скасування субсидій. У разі, якщо вони своєчасно не заплатять за комуналку, ніхто не забиратиме їхніх пільг. Це буде ще одним кроком заради того ,аби літні люди не виходили на вулицю та менше контактували з іншими людьми. Адже саме пенсіонери є у групі найбільшого ризику смертності через коронавірус.



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