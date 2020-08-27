З 2021 року можуть ввести базову величину, від якої залежатимуть соціальні виплати, надбавки до пенсій тощо.

Кабмін підготував новий розрахунок пенсій, штрафів та соціальних виплат з 2021 року. Що може змінитися та як це вплине на суми виплат, розбирався 24 канал.

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Замість прожиткового мінімуму, ряд виплат, а саме тих, які не є основним доходом громадян, хочуть прикріпити до базової величини для соцвиплат і базової величини для грошових платежів і стягнень. З липня 2021 року ці базові величини пропонують встановити на рівні 2 100 гривень, а вже з 2022 року збільшувати їх, зважаючи на інфляцію. Ці зміни описані у проєкті закону.

Прожитковий мінімум залишать для визначення основних соціальних гарантій (мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям тощо).

Як зміняться соціальні та інші виплати

Виплата на дітей

Якщо зараз прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1 859 гривень, то з нового року, базова величина для них становитиме 2 310 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років (зараз прожитковий мінімум становить 2 318 гривень) базову величину встановлять на рівні 2 940 гривень.

Саме від цих сум розраховуватимуть всі виплати на дітей. Розберемо як ця зміна вплине на розмір аліментів.



Аліменти на дитину зростуть / Фото з відкритих джерел

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це 930 гривень на дитину до 6 років та 1 159 гривень на старшу дитину.

Якщо закон приймуть, то розмір аліментів становитиме 55% від базової величини для соцвиплат на дітей віком до 6 років та 70% на дітей віком від 6 до 18 років, тобто 1 155 (замість 940) та 1 470 (замість 1 159) гривень відповідно.

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Виплата на осіб служби цивільного захисту

Одноразова грошова допомога у разі смерті, травми або поранення, інвалідності чи захворювання особам рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту зросте. Замість не менше 100 прожиткових мінімумів (219 700 гривень) до мінімум 130 базових величин – 273 тисяч гривень.

Виплати військовослужбовцям та їх рідним

Змінюють одноразову грошову допомогу:

965 або 645 базових величин у випадку загибелі військовослужбовця. Сума залежить від обставин.

у випадку встановлення інвалідності: 515 базових величин для І групи, 380 величин для II групи і 320 - для ІІІ групи.

громадянам, які звільняються через призов, передбачена вихідна допомога у розмірі 2,6 базової величини.

Нагадаємо, що базова величина становить 2 100 гривень.

Пенсії

Розмір основних пенсій не зміниться, адже він і надалі буде прикріплений до прожиткового мінімуму. Наразі мінімальна пенсія як і прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1 712 гривень. У грудні розмір зросте до 1 769 гривень.

Проте для додаткових пенсій настануть зміни. Зокрема надбавку непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, платитимуть 50% базової величини. Це 1 050 гривень замість 859 гривень, які платять зараз.

Учасники бойових дій отримуватимуть пенсії вищі розміром на 25% від базової величини, тобто на 525 гривень. Крім того, учасники бойових дій до 5 травня будуть отримувати щорічну допомогу у 85% від базової величини (1 785 гривень). Зауважте, що ці виплати діють зараз, але прив'язані до прожиткового мінімуму.



Надбавки до пенсій для декого зростуть, а для декого навпаки / Фото 112.ua

Особам з інвалідністю внаслідок війни також змінять розрахунок пенсій: їх підвищать в залежності від групи інвалідності: у випадку І групи – на 50% базової величини, у випадку ІІ групи підвищать на 40%, а у випадку ІІІ – на 30%.

Надбавки до пенсій отримають також і особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. До їх пенсії додадуть 70% базової величини, тобто 1 470 гривень. Наразі вони отримують значно більшу надбавку в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком. А це 3 436 гривень.

Почесні донори України отримають надбавку до пенсії у розмірі 13% базової величини.

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Навіщо вводять базову величину

У пояснювальній записці до закону аргументують введення базової величини таким чином: її вводять для виплат, які є неосновним доходом громадян і відповідно відв’язують їх від прожиткового мінімуму, на основі якого визначають мінімальні пенсії, зарплати тощо.

Автори пояснюють, що прожитковий мінімум в Україні занижений, адже бюджет не витримає різкого підняття розмірів всіх виплат. Якщо закон приймуть, то після підвищення прожиткового мінімуму не переглядатимуть соцдопомоги, які є так би мовити додатковим джерелом доходів.

З одного боку, порівнявши як зміняться виплати, очевидно, що у перший рік дії закону виплати зростуть. Проте вони залишатимуться на одному рівні, зростаючи всього на кілька відсотків щороку в міру росту інфляції. Натомість прожитковий мінімум можуть підвищувати стрімкіше. І якщо раніше підняття прожиткового мінімуму призвело б до підняття соцвиплат та надбавок, то тепер цього не буде.

На що та як впливає прожитковий мінімум зараз

Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткового мінімуму;

Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – два прожиткові мінімуми;

Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;

Поріг оподаткування пенсій – 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення);

Розмір нецільової благодійної допомоги від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми;

Сума боргу по цивільноправовимх договорах, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімуму;

Гарантований розмір аліментів (використовується при сплаті аліментів державою) – 50% прожиткового мінімуму;

Рекомендований розмір аліментів (мінімальний розмір аліментів) – 100% прожиткового мінімуму;

Пенсія по втраті годувальника – на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%;

Єдиний податок 1 група (10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі;

Деякі штрафи прив'язані до прожиткового мінімуму.

Наразі прожитковий мінімум становить 2 118 гривень. У грудні його підвищать до 2 189 гривень. Це загальний показник, для кожної категорії населення є свій прожитковий мінімум, детальніше дивіться у таблиці:

До слова, в Раді також є законопроєкт про стрімке підняття прожиткового мінімуму, що вплине на зарплати та пенсії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти.