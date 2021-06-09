Сумні новини: що буде з пенсіями тих, кому зараз 30-40 років

Сумні новини. Кількість пенсіонерів зменшується. І кількість працюючих теж. Ще недавно ми переживали, що от-от на одного працюючого в Україні буде один пенсіонер і як буде важко. Ці часи вже в минулому.

За результатами І-го кварталу на працюючого – 1,56 пенсіонера. Скоро буде й 2 пенсіонери на працюючого.

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За рік в Україні стало менше й пенсіонерів, і штатних працівників

Але кількість перших зменшилась на 2%, або на 215 тисяч, а других – на 5%, або на 358 тисяч. То ж площина нової дискусії – а що буде відбуватись швидше: зменшення кількості пенсіонерів за природними причинами чи еміграція працездатного населення з України.

Середня ж пенсія за рік збільшилася на 18%, з 3170 гривень до 3725 гривень. Ніби й немаленьке збільшення, більше за інфляцію, але очевидно, що достойний рівень життя за цієї системи неможливий.

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Так, всі розуміють, що 20 років тому треба було починати зміни пенсійної системи, щоб сьогодні наші пенсіонери не рахували копійки.

Але і зараз не відбувається змін

Зволікання з розв'язання проблеми – це злочин проти тих, кому зараз 30 – 40 років. А відсутність перспективи нормальної пенсії – ще один аргумент для еміграції.

Люди, яким зараз 30 – 40 років можуть залишитися без пенсій / Фото 24 канал