Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні

У квітні середній розмір пенсії в Україні від початку 2019 року збільшився на 253,38 гривень.

Пенсійний фонд України на своїй сторінці у Facebook повідомив, у квітні пенсію отримували 11,4 мільйона пенсіонерів.

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Середній розмір пенсій у квітні становив 2899,04 гривень.



Середній розмір пенсії за квітень 2019 року

Експерт Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив результати дослідження Національної ради економічного розвитку про те, як зростали середні пенсії в регіонах України з квітня 2018 року до квітеня 2019 року.

Топ-5 регіонів, де найбільше зріс середній розмір пенсії:

• Київ – на 18,4%;

• Луганська область – на 17,2%;

• Донецька – на 16,1%;

• Київська область – на 15,9%;

• Одеська область – на 15,8%.

Топ-5 областей, де найменшими темпами зростав середній показник пенсії:

• Тернопільщина – на 12,5%;

• Буковина – на 12,8%;

• Волинь, Закарпаття й Рівненщина – на 13%.

До слова, з 1 березня 2019 року уряд вперше за останні 5 років здійснив перерахунок розміру пенсій. Пенсія зросла для всіх, хто її отримує, на 17-18%.