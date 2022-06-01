У Пентагоні й Білому домі вже думають про фінальну стадію війни, – Піонтковський

Перемога України у війни означатиме кінець для Росії. Світ чекає, коли Кремль стане слабшим.

Про це для 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Я вважаю, що в Пентагоні й Білому домі вже думають про фінальну стадію війни. Путін хоче перетворити війну у "велику вітчизняну", що нібито Захід погрожує всій Росії, а її народ хочуть знищити", – сказав Піонтковський.

Все вирішать на полі бою

Російська пропаганда каже, що Захід накладає санкції не на владу, а на "простих росіян", бо хоче всіх тут знищити. Заявляють, що весь Захід об'єднався проти Росії. За словами Піонтковського, це знаходить якийсь відгук у росіян, але все змінюватиметься під час воєнних дій, все вирішуватимуть на полі битви.

У випадку перемоги України у Путіна зруйнується все. Якщо Росія відступить з території України, то це на десятиліття відіб'є амбіції у цієї держави, якщо вона ще збережеться,

– заявив Піонтковський.

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Що означає ослаблення Росії

Публіцист пояснив, що Захід вважатиме Росію ослабленою лише після того, як Україна повністю відновить свою територіальну цілісність. Він вважає, що все для Росії завершиться після падіння Донецька

"Це об'єктивно, бо ви уявіть, що відбуватиметься у Москві після такої поразки. Небезпека в тому, що це ослаблення Кремль вкладатиме у голови людей як ідею, що страшні українці та європейці знищують російський народ так, як це хотів зробити Гітлер", – розповів публіцист.

Хто не хоче перемоги України

Піонтковський вважає, що коли Росія говорить нібито про якусь готовність до перемовин, то це спільний проєкт Володимира Путіна, Еммануеля Макрона, Олафа Шольца і Маріо Драґі. Три європейських лідери не зацікавлені в перемозі України.

"Їх лякає перемога України, бо еліта Франції, Німеччини та Італії глибоко фінансово й ідеологічно корумпована путінським режимом", – запевнив Піонтковський.

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