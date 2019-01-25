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      Пентхаус для мільярдера: що відомо про нечуваний рекорд на ринку нерухомості США

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      Мільярдер Кен Гріффін став валсником найдорожчого житла у США
      Мільярдер Кен Гріффін став валсником найдорожчого житла у США / Колаж 24 каналу

      На ринку нерухомості Нью-Йорка встановили неймовірний рекорд суми, яку коли-небудь віддавали за апартаменти.

      Пентхаус у 79-поверховому хмарочосі на Манхеттені був придбаний за захмарних 238 мільйонів доларів.

      Читайте також: Джефф Безос і його нерухомість: що відомо про маєтки найзаможнішої людини світу

      Як пише The Wall Street Journal, власником розкішної нерухомості став 50-річний американський мільярдер Кеннет Гріффін.

      Хто такий Кен Гріффін?Він є засновником міжнародної інвестиційної компанії Citadel. Його статки оцінюють у 10 мільярдів доларів і на сьогодні він входить у топ найбагатших людей планети.

      Кеннет Гріффін
      Американський мільярдер Кеннет Гріффін//Getty images

      Це вже не перший рекорд з розкішною нерухомістю, що належить американському багатієві. У 2015-му він за 122 мільйони доларів придбав старовинний маєток навпроти Букінгемського палацу у Лондоні.

      Цього разу він з легкістю обійшов попереднього нью-йоркського рекордсмена бізнесмена Баррі Розенстайна, який у 2014-му придбав будинок у передмісті "Великого яблука" за "скромних" 137 мільйонів доларів.

      Що відомо про наддорогий пентхаус на Манхеттені?

      Площа апартаментів, власником яких став Кен Гріффін, становить гігантських 2230 метрів квадратних. Пентхаус займає цілих 4 поверхи.

      Космічна ціна такої нерухомості становила 10 тисяч доларів за квадратний фут.

      Будівництво 79-поверхового хмарочосу з виглядом на Central Park, на верхніх поверхах якого й розташований пентхаус, ще не завершене.

      Мільярдер Кен Гріффін придбав найдорожчий у США пентхаус: дивіться відео

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      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Нью-Йорк Елітна нерухомість Рекорди Гроші
      Джерело: 24 канал
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