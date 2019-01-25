Пентхаус для мільярдера: що відомо про нечуваний рекорд на ринку нерухомості США

На ринку нерухомості Нью-Йорка встановили неймовірний рекорд суми, яку коли-небудь віддавали за апартаменти.

Пентхаус у 79-поверховому хмарочосі на Манхеттені був придбаний за захмарних 238 мільйонів доларів.

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Як пише The Wall Street Journal, власником розкішної нерухомості став 50-річний американський мільярдер Кеннет Гріффін.

Хто такий Кен Гріффін?Він є засновником міжнародної інвестиційної компанії Citadel. Його статки оцінюють у 10 мільярдів доларів і на сьогодні він входить у топ найбагатших людей планети.



Американський мільярдер Кеннет Гріффін//Getty images

Це вже не перший рекорд з розкішною нерухомістю, що належить американському багатієві. У 2015-му він за 122 мільйони доларів придбав старовинний маєток навпроти Букінгемського палацу у Лондоні.

Цього разу він з легкістю обійшов попереднього нью-йоркського рекордсмена бізнесмена Баррі Розенстайна, який у 2014-му придбав будинок у передмісті "Великого яблука" за "скромних" 137 мільйонів доларів.

Що відомо про наддорогий пентхаус на Манхеттені?

Площа апартаментів, власником яких став Кен Гріффін, становить гігантських 2230 метрів квадратних. Пентхаус займає цілих 4 поверхи.

Космічна ціна такої нерухомості становила 10 тисяч доларів за квадратний фут.

Будівництво 79-поверхового хмарочосу з виглядом на Central Park, на верхніх поверхах якого й розташований пентхаус, ще не завершене.

P01242019 A #Manhattan apartment sold for $238m (£183m), the most expensive home ever sold in the US. In the luxury 220 #CentralPark South building, it has four floors and overlooks the #NewYork park. Buyer was #billionaire Ken Griffin, founder of the #hedgefund #Citadel. pic.twitter.com/NSNDqCW3l9 — The Day Today (@thedaytotwit) 24 січня 2019 р.

Мільярдер Кен Гріффін придбав найдорожчий у США пентхаус: дивіться відео

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