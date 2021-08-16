Про те, що жодних повідомлень у месенджерах загиблого вже немає, видання повідомляє з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Павлов видалив листування у месенджерах

У чатах "чисто". Він почистив їх,

– розповів співрозмовник.

Водночас на оприлюдненому в ЗМІ відео помітно, що Павлов ходить по дому зі зброєю і пише щось в телефоні, ймовірно, переписується з кимось.

Наразі слідство вивчає дані з телефону загиблого мера Кривого Рогу.

Зверніть увагу! У будинку загиблого Констянтина Павлова нібито знайшли 2 записки. Однак у них про самогубство не мовилось. ЗМІ зазначають, що їх міг написати сам міський голова.

Смерть мера Павлова: що відомо