Під час виборчих кампаній з'являється величезна кількість псевдоекспертів, які "знають відповіді на всі питання і кидаються обіцянками".

Чисте довкілля – популярна тема серед українців, показує соціологія. Лише в Києві збереження довкілля та протидію кліматичним змінам вважають актуальною темою 92% містян, передає "5 канал". Цим користуються політики – поліпшення екології – є у програмах більшості учасників місцевих виборів. Кандидати поєднують збір політичних балів з корисливими інтересами, як би відвернути увагу від справді важливих питань – переконані політологи.

"На темі екології активно спекулюють і активно відпрацьовують ті, хто дійсно про це переживає. Шантажувати можна забудовників, блокуючи будівництва, можна шантажувати підприємства, погрожуючи екологічними претензіями, причому цим можуть займатися як чиновники, так і, я б не називав цих людей активістами, як звичайні рекетири, що маскуються під активістів", – говорить політолог Кирило Сазонов.

Крім того, як застерігає Людмила Циганок, президент Професійної асоціації екологів України, під час виборчої кампанії треба бути особливо уважними, щоб не потрапити на гачок тих, хто видає себе за екологічних експертів

"Під час виборчих кампаній з'являється величезна кількість псевдоекспертів, які знають відповіді на всі питання, вони кидаються обіцянками і громадяни їм вірять", – наголошує вона.